香港永明金融推出全新昇暉保障計劃

香港永明金融有限公司 （「本公司」或「香港永明金融」 ） 今天公佈推出名為昇暉保障計劃的全新分紅保險計劃，提供終身人壽保障，透過保證現金價值、非保證歸原紅利及終期紅利¹，提供長遠財富增長潛力。昇暉保障計劃為保單逆按計劃²之合資格壽險計劃，保單逆按計劃旨在讓60歲或以上人士申請保單逆按貸款。

昇暉保障計劃的最低保障額為2萬美元（或16萬港元），投保年齡上限為60歲³，並提供15年、20年及25年三種保費繳付期供客戶選擇。由即日起至2021年9月30日，成功投保昇暉保障計劃的合資格客戶可享最高首年年度化保費8%保費回贈⁴。



香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示:「要安享退休生活，未雨綢繆至關重要。永明金融作為港人可信賴的退休策劃夥伴，一直以來透過多元化的壽險及理財產品，幫助客戶安排及管理退休儲備。新推出的昇暉保障計劃照顧客戶需要，為他們及家人建立穩健可靠的財務基礎，作為保單逆按計劃之合資格壽險計劃，客戶也可以利用昇暉保障計劃提供的穩定收入以支持自己退休生活安排。我們的生命雋富保也為保單逆按計劃之合資格壽險計劃，給予客戶更多選擇。」

為讓客戶的家人得到及時的經濟支援，昇暉保障計劃的身故保障有其特色。如受保人在第34 個保單周年日或其69歲生日當天的或緊接其後的保單周年日（以較早者為準）之前不幸身故，將獲發放高達70%額外金額⁵，作為身故保障的一部分，為家人提供及時的經濟支援。

此外，昇暉保障計劃設有失業保障⁶，客戶如若於18至65歲期間持續失業7最少達30天，可於失業保障下申請保費寬限期延長8至最多365天，期間保障將維持有效，讓客戶專注計劃事業的下一步。

▲ 香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示，昇暉保障計劃保障摯親財務安穩，締造無憂未來。

編輯垂注

1. 歸原紅利和終期紅利的價值為非保證並由本公司不時釐定的規則所指定。歸原紅利和終期紅利或根據數個經驗因素的表現而改變，其中投資回報通常被視為主要決定因素。其他因素包括但不限於索償經驗、保單開支、稅項和保單主權人的終止保單經驗。而歸原紅利和終期紅利的現金價值可能不等同其面值。有關紅利的詳情，請參閱重要資料下的紅利理念部分和本公司網頁（www.sunlife.com.hk）。

2. 昇暉保障計劃為保單逆按計劃之合資格壽險計劃，但這並不代表客戶提交的保單逆按計劃之申請將獲得批核。本產品合資格乃取決於產品特點。所以，在申請保單逆按計劃貸款時，客戶及客戶持有之保單仍必須符合保單逆按計劃規定之所有資格要求。本公司提供的所有基本保單逆按計劃資料僅作參考用途，客戶不應單憑這些資料作出任何決定，如有任何疑問，應該諮詢專業團體的意見。上述資料可能有變，包括保單逆按計劃的資格要求。本公司不會承擔任何責任通知客戶任何變動，以及該等變動如何影響客戶。保單逆按計劃由香港按揭證券有限公司之全資附屬機構香港按證保險有限公司營運。如欲了解保單逆按計劃的詳情，可參閱香港按揭證券有限公司網頁：www.hkmc.com.hk。

3. 只適用於15年保費繳付期的保單。

4. 本優惠只適用於2021年7月6日至2021年9月30日期間，包括首尾兩天，成功投保昇暉保障計劃（「有關保單」），而有關保單須於2021年11月30日或之前由本公司繕發。受其他條款及細則約束，詳情請參閱宣傳單張或 www.sunlife.com.hk 。

5.

6. 此選項只可於第2個保單周年日後行使一次；受其他條款及細則所約束，詳情請參閱保單文件。

7. 失業並非因辭職、退休、自願離職或由於紀律處分、疏忽職責、欺詐行為或任何不法行為而遭僱主解僱和客戶並非自僱或受僱於親屬。

8. 在延長寬限期結束後，客戶需要償還所有寬限期期間未繳付的保費，但毋須繳付利息。



永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2021年3月31日止，永明金融管理的總資產為13,040億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.sunlife.com。



Sun Life Financial Inc. 於多倫多(TSX)、紐約(NYSE)及菲律賓(PSE)的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。



此新聞稿旨在香港派發，並不能詮釋為在香港境外提呈銷售、游說購買或提供任何香港永明金融有限公司的產品。此新聞稿僅供參考。有關字詞的釋義及保障範圍的完整的條款及細則的詳情，請參閱推銷刊物及保單文件樣本。永明金融將應客戶要求提供有關文件。如果此新聞稿與保單文件內容不符，則以保單文件為準。

（資料由客戶提供）