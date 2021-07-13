  • 33°C
香港時間 : 2021713日 (二) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】華南職業教育6913首日掛牌跌17% 一手帳面蝕540元

股樓投資 17:47 2021/07/13

分享：

華南職業教育（06913）首日掛牌，股價較招股價1.59元低開8.8%，報1.45元，全日一直於招股價以下徘徊，最高曾見1.55元，低見1.3元，收市報1.32元，跌17%；全日成交8,783萬股，涉資1.24億元；以每手2,000股計，一手帳面蝕540元。

該股是次來港上市共發售3.34億股，其中10%公開發售獲5倍超額認購，一手中籤率20%；招股價範圍介乎1.59至2.01元；法巴為獨家保薦人。

【新股IPO】一文看清本周有邊12隻新股掛牌 騰盛、領悅、優趣匯、醫脈通、康聖環球等，見【下一頁】

華南職業教育在大灣區經營兩所學校，分別為嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院。是次集資所得約70%預期主要用於將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學，20%預期主要用於收購其他學校及其他教育服務提供商，以擴大學校網絡，10%預期用於撥付營運資金及一般企業用途。

中遠海控預告上半年多賺逾31倍 大摩升目標價46%，見【下一頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

華南職業教育（06913） IPO 港股

上一篇文章

【現樓圖輯】畢架‧金峰豪華登場　沖涼可望到獅子山景　每戶設私人升降機大堂

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里香港創業者基金參投大灣區創業基金 助港初創企業開拓新市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎