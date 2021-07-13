【新股IPO】華南職業教育6913首日掛牌跌17% 一手帳面蝕540元

華南職業教育（06913）首日掛牌，股價較招股價1.59元低開8.8%，報1.45元，全日一直於招股價以下徘徊，最高曾見1.55元，低見1.3元，收市報1.32元，跌17%；全日成交8,783萬股，涉資1.24億元；以每手2,000股計，一手帳面蝕540元。

該股是次來港上市共發售3.34億股，其中10%公開發售獲5倍超額認購，一手中籤率20%；招股價範圍介乎1.59至2.01元；法巴為獨家保薦人。

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華南職業教育在大灣區經營兩所學校，分別為嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院。是次集資所得約70%預期主要用於將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學，20%預期主要用於收購其他學校及其他教育服務提供商，以擴大學校網絡，10%預期用於撥付營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正