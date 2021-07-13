【現樓圖輯】畢架‧金峰豪華登場　沖涼可望到獅子山景　每戶設私人升降機大堂

遠東發展（00035）旗下沙田半山新盤畢架·金峰，首度開放現樓單位予傳媒參觀。遠東發展營業及市務總經理陳富強說，畢架·金峰擬於月內招標發售，定價將參考九肚山、九龍塘半山等豪宅。

現樓單位為第1座8樓A室，屬3房雙套連工作間間隔，實用面積1,334平方呎，附設有私人升降機大堂。發展商指單位以「三代同堂」為概念，以用家角度作大前提，採用簡約自然兼不失實用的設計，與室外大自然景觀互相襯托。客飯廳開則方正，相連約47平方呎露台，並以全景玻璃摺門分隔。設計師以時尚簡潔的白色為主色調，配搭簡約及線條流暢的傢具、燈飾及藝術擺設作點綴。

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寢區部分，有兩個房間與大廳同向，其中主人套房面積寬敞，即使放了雙人睡床，仍可三邊落床，且有足夠空間擺放兩組衣櫃、電視機櫃及書桌。主人套房浴室以酒店式設計，設有窗戶且配備浴室寶及天花暗藏式抽氣扇，有助通風。

另一間套房選用深色為主色調，選用深木色傢具及布藝作配搭，並設有曲尺形大窗戶，把自然光引入，適合長輩用家，而套房浴室設有大型窗戶，住戶可一面浸浴，一面眺望獅子山及鄰近一帶景致。餘下一個睡房則以淺灰色糅合藍色作配搭，設計時尚簡約。廚房方面，不但設有備餐空間，而且煮食設備一應俱全，而設計則營造出豪華大宅的氣派。

發展商指，「MOUNT ARCADIA 畢架‧金峰」同區設有多條公路幹線隧道，駕車前往各區方便快捷。從項目出發往九龍塘只須約8分鐘、往中環約16分鐘、往羅湖及落馬洲口岸約24分鐘、往香港國際機場約26分鐘。另外，項目合共提供68個車位，住宅單位與車位比例逾1比18。

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