【人民幣定期存款】人民幣突爆搶存戰 信銀國際1年人幣定存息2.65厘

▲ 銀行突加息搶人民幣存款

人行於本周四（7月15日）正式降準前，兩間中小行搶人民幣定期存款，包括罕有搶存的華僑永亨，今天（13日）連環出招，新推人幣一年定期存款最高享2.45厘息，半年期也有年息2.4厘，但須500萬元（人民幣，下同）全新資金，以及額滿即止。至於起存額100萬元，半年及一年齊享2.35厘年息；廿萬元則為2.3厘年息。同日，信銀國際亦全面加短中長人幣定存息，一年上調0.25厘，新息率為2.65厘；6個月年息加0.2厘、新報2.55厘；3個月年息亦提高0.15厘、至2.45厘。

各行最新1年人幣定存息，可按下圖了解

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業界相信，中外資行爆加息吸存戰，料為跨境理財通、以及通關在即，故早作部署。而華僑永亨亦為小額存戶提供特惠息，如門檻兩萬元，一年人幣定存息也有1.75厘，半年期年息更高達2.1厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪