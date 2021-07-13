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【5G概念股】聯通中電信採購24萬個5G基站 招標金額最高205億人幣

股樓投資 18:17 2021/07/13

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繼上月中移動(00941)、廣電（滬：600831）700 MHz　5G 基站集採啟動後，5G三期招標再下一城。上周五（9日），中電信(00728)和聯通(00762)共同發布2.1GHz　5G基站集採公告，兩家電訊商計劃合計採購24.2萬站，本次集採最高投標限價為205.32億元人民幣。中電信及聯通今日分別收報3.07元及4.2元，上升8%和2.1%。其他股份方面，電訊設備商中興(00763)今日收報25.95元，上升4.4%，鐵塔(00788)收報1.06元，無起跌。

【騰訊700】市監局無條件批准 騰訊收購搜狗股權   詳情請看【下一頁

另外，工信部、網信辦、發改委等十個部門印發《5G應用「揚帆」行動計劃》，確立了未來三年5G發展目標。《行動計劃》面向信息消費、實體經濟、民生服務三大領域，重點推進15個行業的5G應用，通過三年時間初步形成5G創新應用體系。從促進信息消費看，重點培育5G＋新型信息消費和融合媒體，拉動新型產品和新型內容消費，加快5G在媒體領域的落地應用；從推動實體經濟域看，重點推進5G在工業互聯網、車聯網、智慧物流、智慧港口、智慧採礦、智慧電力、智慧油氣、智慧農業和智慧水利等領域的深度應用，加快重點行業數字化轉型進程。

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撰文 : 李尚毅

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