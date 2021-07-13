【Android 12】Android 12系統秋天登場　加入全新「遊戲模式」

▲ Google在遊戲開發者大會上表示，Google將會在Android 12中加入「遊戲模式」，推出「邊下載邊玩」的新功能。

Google在昨（12日）起一連兩日舉辦Google遊戲開發者大會，Google在會上提到，預計在今年秋天正式推送最新一代的Android 12系統。新系統除了會有嶄新的UI介面，也會針對遊戲方面進行更新。

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Google在遊戲開發者大會上表示，Google將會在Android 12中加入「遊戲模式」，推出「邊下載邊玩」的新功能。未來用戶升級Android 12後在Google Play商店下載遊戲，就算遊戲仍處於正在下載的狀態，只要已完成前半段的下載，用戶就可以立刻開啟遊戲並遊玩。Google 稱，只要花約10秒時間，即可加載400MB遊戲。

遊戲操控體驗方面，Android 12加入了懸浮式選單，固定出現於屏幕的上方位置，以半透明的白點圖案顯示。玩家遊玩時可隨時一鍵快速開啟，並進行選項，如：屏幕截圖、屏幕錄製畫面、查看幀率（FPS）、請勿打擾與省電模式等。

除此之外，Google也推出「Play Integrity API」，主要為了打擊未經授權卻開放搶先體驗等行為，保障開發者的獲益機會。

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責任編輯：曾曉汶