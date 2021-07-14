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【電動車】鴻海夥Fisker生產電動車　擬於美威斯康辛州建廠

科技 10:00 2021/07/14

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鴻海科技集團日前宣布正計劃於美國威斯康辛州建廠以生產電動車。

電動車生產成大趨勢，不少企業爭相投資電動車產業。鴻海科技集團（Foxconn Technology Group）日前宣布正計劃於美國威斯康辛州建廠以生產電動車。同時，該企已跟美國電動車初創公司Fisker落實共同組裝車輛。

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該集團發表的聲明提到，它和Fisker現階段正為其工廠選址，同時亦聯絡了威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation，WEDC）討論相關電動車生產計劃。

它於較早前已跟Fisker正式簽署框架協議，稍後將在美國設立首個車廠，並以MIH平台為基礎共同開發輕量化電動車平台。該企預計首款Fisker電動車會於2023年限量生產，其售價不超過3萬美元（約23萬港元）。

它續稱，他們目前已完成該電動車車款的外觀設計，並打算跟數家關鍵零組件供應商合作，為Fisker提供芯片及半導體。

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責任編輯：陳泳如

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