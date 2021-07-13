平保（2318）股價愈跌愈溝貨 網民感無奈不知點算好？ 股市 18:30 2021/07/13 分享： 內險股低殘，有投資者持有平安保險要（02318）想問買賣策略意見。第一手貨於91元買入，眼見平保股價續跌，遂於73元水平加注，欲拉低平均買入成本。 到底內險股前景如何？高位持有平保又應如何調整投資策略？華盛證券分析師聶振邦（聶Sir）這樣建議。 平保今日收報71.95元，較年初高位101元，大跌近三成。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？ 今日 【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？ 【新股IPO】騰盛博藥2137抽中嘆三聲 首日掛牌微賺有貨者點部署 今日 【新股IPO】騰盛博藥2137抽中嘆三聲 首日掛牌微賺有貨者點部署 【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜 做法是否可行？ 2021/07/12 【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜 做法是否可行？ 【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改 關鍵位睇呢個 2021/07/12 【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改 關鍵位睇呢個 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 2021/07/12 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 股票 中國平安（02318） 投資策略 買入