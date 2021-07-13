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平保（2318）股價愈跌愈溝貨　網民感無奈不知點算好？

股市 18:30 2021/07/13

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內險股低殘，有投資者持有平安保險要（02318）想問買賣策略意見。第一手貨於91元買入，眼見平保股價續跌，遂於73元水平加注，欲拉低平均買入成本。

到底內險股前景如何？高位持有平保又應如何調整投資策略？華盛證券分析師聶振邦（聶Sir）這樣建議。

平保今日收報71.95元，較年初高位101元，大跌近三成。

 

欄名 : 3分鐘睇股

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