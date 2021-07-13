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【馬來西亞疫情】逾200員工確診 疫苗接種中心緊急關閉

環球社會熱點 17:34 2021/07/13

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馬來西亞新冠疫情嚴重，當局早前宣布無限期封城至確診人數回落。馬來西亞一間大型新冠疫苗接種中心日前因近半員工檢測後確診，而需緊急關閉，是當地自疫苗計劃開始後，首次有疫苗接種中心被關閉。當局表示，員工近9成已接種疫苗，認為確診者傳染他人機會很低。

馬來西亞防疫措施再升級 實施封城宵禁 【下一頁】

馬來西亞當局確認，位於經濟重鎮雪蘭莪州的Ideal Convention Centre（IDCC）接種中心內，453名員工中共有204人確診。科技部部長哈伊里（Khairy Jamaluddin）周二（13日）宣布，當局關閉IDCC接種中心1日，派出Covid-19免疫工作組（CITF）前往消毒。哈伊里表示，工作人員將檢查中心通風系統。所有IDCC員工已被隔離，重開後會派遣新一批員工，希望可盡快重開IDCC。

哈伊里表示，88%的IDCC員工已接種疫苗，並確認受感染員工的病毒濃度很低，感染他人機會甚低。但他建議，在7月9日至12日期間曾於IDCC逗留人士，最少自我隔離10天，若一旦出現徵狀便接受檢測。

馬來西亞研究「溝針」 加強對抗變種病毒 【下一頁】

是次為馬來西亞2月開展疫苗接種計劃而來，首次有疫苗接種中心因疫情關閉。哈伊里強調，中心關閉不會影響國內疫苗接種進度。當局較早前已透過手機短訊或MySejahtera應用程式，通知受影響人士，重新預約疫苗接種時間。

馬來西亞上月表示，目標9月底時可為6成國民接種疫苗。衛生部表示，周一（12日）已為民眾接種創紀錄新高的42萬劑疫苗，現時約30%人口接種最少一劑。馬來西亞上周六（10日）新增9,353宗確診個案，數目再創新高，其後兩日數目略有下降，周一增8,547人染疫。

責任編輯：李俊儀

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