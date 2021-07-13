【網購商機】Buyandship推出網購電子產品一年保養服務　200元包在港維修及檢查

▲ Buyandship Plus W保養服務，可為顧客安排在港檢查及維修電子產品。（Buyandship提供圖片）

網購電子產品時，最擔心便是維修保養的問題。Buyandship與新世代保險公司OneDegree Hong Kong合作，推出Buyandship Plus W保養服務，為顧客安排在港檢查及維修電子產品。

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Buyandship引述其於Facebook群組進行的調查發現，有接近7成消費者均憂慮在海外網購電子產品時，會因無法在本地維修而最終放棄購買。因而今次是Buyandship與新世代保險公司OneDegree Hong Kong、本地電器專業維修中心「電池男」，以及「電氣修理屋」一同合作推出Buyandship Plus W保養服務。

消費者在海外購買手提電腦、Apple手機、Apple Watch、Switch遊戲機或Dyson產品時，只需購買Buyandship Plus服務，貨件可即時獲得最高52,000美元的遺失保障及享有免費退貨服務。其後只要另加200港元，就可以為其電子產品加購Buyandship Plus W保養服務。

於一年保養期內，貨件可享有一次免費維修服務。其後如發現貨件無法正常使用，Buyandship會在一年保養期內安排在港檢查及維修；假如貨件不幸無法維修，Buyandship亦會以購買價回收該貨品。

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責任編輯：葉泳珊