【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？ 股市 17:00 2021/07/13 分享： 新能源股陽光能源（00757）今日爆升近一成，全日收報0.53元。在缺乏重大利好消息下，陽光能源炒上所謂何事？欲跟進買賣策略有何要留意？細價股專家華盛證券分析師聶振邦（聶Sir）教你點睇。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【新股IPO】騰盛博藥2137抽中嘆三聲 首日掛牌微賺有貨者點部署 今日 【新股IPO】騰盛博藥2137抽中嘆三聲 首日掛牌微賺有貨者點部署 【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜 做法是否可行？ 2021/07/12 【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜 做法是否可行？ 【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改 關鍵位睇呢個 2021/07/12 【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改 關鍵位睇呢個 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 2021/07/12 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪 有條件後抽再破頂 2021/07/12 大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪 有條件後抽再破頂 股票 新能源 陽光能源（00757）