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【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？

股市 17:00 2021/07/13

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新能源股陽光能源（00757）今日爆升近一成，全日收報0.53元。在缺乏重大利好消息下，陽光能源炒上所謂何事？欲跟進買賣策略有何要留意？細價股專家華盛證券分析師聶振邦（聶Sir）教你點睇。

欄名 : 3分鐘睇股

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股票 新能源 陽光能源（00757）

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