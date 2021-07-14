【業績｜珠寶股】周大福銷售勁惟半日仍跌9%　上季零售值按年增69.8%　野村調升目標價至20.4元

▲ 周大福上季香港同店銷售增49.6% 整體零售值按年增69.8%

周大福 （01929） 上季銷售增長強勢，港澳同店銷售增長逾倍。券商野村及美銀證券齊調升周大福目標價，當中野村指，重啟邊境將會是催化劑，上調周大福今財年同店銷售與收入增長預測分別39%及36%，目標價由17.6元升至20.4元，維持「買入」評級。美銀證券則將目標價微升至19.2元，維持「中性」評級。不過，周大福股價半日回吐9.4%，中午收報15.92元。

周大福公布截至今年6月30日止季度業績，季內集團零售值按年增長69.8%。當中中國內地市場零售值增長69.1%，香港、澳門及其他市場零售值增長76.2%，兩個市場的零售值佔比分別為89.1%和10.9%。

香港同店銷售增49.6% 澳門受惠開關增1602.2%

周大福珠寶直營零售點的同店銷售增長方面，在消費氣氛暢旺的支持下，中國內地平均同店增長達42.8%，香港及澳門市場的同店銷售增長達110.4%。

公司表示，儘管中國內地與香港的主要過境口岸仍然關閉，但受惠於本地消費需求有所改善，及低基數效應影響，季內香港同店銷售增長達49.6%，而澳門由於過境口岸重開後旅客消費有所反彈，同店銷售錄得1602.2%的增長。

黃金首飾產品需求殷切 港澳同店銷售增163.7%

黃金首飾及產品在內地的同店銷售增長達65.5%，港澳市場增長達163.7%；珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售增長分別為2.7%和65.1%。

周大福指，內地黃金首飾及產品的零售需求殷切，黃金首飾及產品的平均售價增加至5300元，對比去年同期為4700元；港澳的平均售價改善至6000元，對比去年同期為5200元。季內國際平均金價按年升高6.2%。

內地淨增259個零售店 香港關一店鋪

另外，公司截至6月30日，合共有4850個零售店。季內與中國內地淨開設259個零售點，包括239個周大福珠寶零售點、2個周大福鐘錶零售點。在港澳台地區，季內關閉一間香港周大福珠寶零售點，並淨開設一間位於台灣的HEARTS ON FIRE零售點。

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記者：梁安琪