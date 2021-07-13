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【業績｜珠寶股】周大福上季香港同店銷售增49.6%　整體零售值按年增69.8%

股市 16:59 2021/07/13

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周大福上季香港同店銷售增49.6%　整體零售值按年增69.8%

周大福 （01929） 公布截至今年6月30日止季度業績，季內集團零售值按年增長69.8%。當中中國內地市場零售值增長69.1%，香港、澳門及其他市場零售值增長76.2%，兩個市場的零售值佔比分別為89.1%和10.9%。

香港同店銷售增49.6%   澳門受惠開關增1602.2%

周大福珠寶直營零售點的同店銷售增長方面，在消費氣氛暢旺的支持下，中國內地平均同店增長達42.8%，香港及澳門市場的同店銷售增長達110.4%。

公司表示，儘管中國內地與香港的主要過境口岸仍然關閉，但受惠於本地消費需求有所改善，及低基數效應影響，季內香港同店銷售增長達49.6%，而澳門由於過境口岸重開後旅客消費有所反彈，同店銷售錄得1602.2%的增長。

黃金首飾產品需求殷切   港澳同店銷售增163.7%

黃金首飾及產品在內地的同店銷售增長達65.5%，港澳市場增長達163.7%；珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售增長分別為2.7%和65.1%。

周大福指，內地黃金首飾及產品的零售需求殷切，黃金首飾及產品的平均售價增加至5300元，對比去年同期為4700元；港澳的平均售價改善至6000元，對比去年同期為5200元。季內國際平均金價按年升高6.2%。

內地淨增259個零售店   香港關一店鋪

另外，公司截至6月30日，合共有4850個零售店。季內與中國內地淨開設259個零售點，包括239個周大福珠寶零售點、2個周大福鐘錶零售點。在港澳台地區，季內關閉一間香港周大福珠寶零售點，並淨開設一間位於台灣的HEARTS ON FIRE零售點。

相關文章：【業績︱珠寶股】六福績後升逾12%破頂　高盛：偏好六福多於周大福（第二版）

【業績︱珠寶股】周大福料上半年香港同店銷售按年升70%　逾10間分店列開閂觀察名單

記者：梁安琪

港股 金價 鐘錶 同店銷售 珠寶 銷售 香港 鐘錶 周大福 周大福（01929）

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