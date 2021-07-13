【阿里巴巴9988】阿里香港創業者基金參投大灣區創業基金 助港初創企業開拓新市場

阿里巴巴香港創業者基金宣佈，將以錨定投資者（anchor investor）身份投資AEF大灣區創業基金（「大灣區基金」），擬提供合共20億元融資方案，預計將於2022年上半年完成募資。作為香港首個由私營機構成立，並專注於大灣區內初創企業的創投基金，基金旨在透過提供完善支援計劃，培育區内的創業家。

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阿里巴巴集團董事會執行副主席兼阿里巴巴創業者基金主席蔡崇信表示：「我們現在已經準備就緒，計劃拓展初創生態圈至粵港澳大灣區，為創業者和企業家提供更大的發展平台。」

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪承諾，將透過阿里巴巴香港創業者基金及其他的投資方式，來支持希望在大灣區成長的初創企業。她又指自己觀察到大灣區的初創企業，對發掘市場商業和融資機會的需求正與日俱增。「憑藉阿里巴巴香港創業者基金一直以來在香港和亞太區所累積的經驗和專業知識，我們決定參與投資這個全新的AEF大灣區創業基金，攜手其他擁抱相同目標的合作夥伴，一起支持更多初創企業以互惠互助的關係，一同成長。」

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大灣區基金的投資對象需要具備大灣區發展視野，包括以大灣區為據點的初創企業，或是有意將業務拓展至大灣區的香港初創。同時亦歡迎來自各行業的初創公司，特別是與先進科技、健康科技、可持續發展、人工智能（AI）及製造業4.0等相關項目。為協助初創企業發掘大灣區機遇，培育人才和企業家，大灣區基金承諾將為投資初創提供資金和財務支持，同時協助他們把握阿里巴巴生態體系的潛力，在大灣區內共同成長。

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值得一提的是，周駱美琪指大灣區基金投資不會有上限，會按對象公司需求而作出金額調整。

截至2021年3月31日，阿里巴巴香港創業者基金已投資超過50家初創企業，投資總額達6億港元，吸引超過130億港元共同投資。而大灣區基金將致力加強香港與大灣區的協同關係。

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責任編輯：張瑋婷