【人幣走勢】人民幣滙價未見頂 大行料年底可衝上6.3

▲ 人行自6月起連番出招遏人民幣漲勢，但歐美資大行仍料人幣升浪未完，主因是息差優勢等。

後天（7月15日）堪稱超級星期四，因當天內地公布第2季經濟增長數據，以及人行正式全面降準，由於外界預期中國經濟高速增長已成過去，第3季及末季的GDP增長逐漸放緩，更只升約6%，且因全球疫情反覆，以及低基數效應不再等因素，外資對持有人民幣資產亦開始有保留。不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今早（13日）回應本報查詢指，維持對美元兌離岸人民幣6至12個月的預測不變，料為6.3，長線預測仍是5.6，為市面最牛預估。

想知專家對人民幣滙價最新預測？可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

問及怎解讀內地突由收水轉為降準，黃栢寧認為，人民銀行降準50個基點，自7月15日起生效，這次廣泛降準力度較市場預測更強。值得留意的是上月3大關鍵數據，內地於6月份多個信貸、以及融資數據亦高於預期，包括：（1）新增貸款從5月的1.5萬億元（人民幣，下同），升至6月的 2.12萬億元；（2）同樣，新增社會融資規模也從5月的1.92萬億，顯著改善至6月的3.67萬億；（3）廣義貨幣供應M2增長提升0.3個百分點、至按年增長8.6%。

黃栢寧進一步剖析，信貸數據和降準表明，人行將採取非常謹慎、以及靈活的退市方式。一方面，意味着近期經濟增長可能令人失望。另一方面，此次降準預示未來將採取溫和的貨幣政策，這對中國經濟持續復甦、以至金融穩定來說，是個好訊號。即使目前增長放緩的擔憂似乎佔主導地位，然而，更具支持性的政策立場，或為風險資產提供一些支持，從而廣泛降低中國緊縮帶來的風險。

1年人民幣定存最高息2.7厘【下一頁】

談及對內地GDP預測，黄栢寧暫時維持內地第二季經濟或增長8.2%的預測，但第三季及第四季分別放緩至6%、以及5.1%，至於全年預測則為8.8%。

此外，彭博引述專欄文章指，外資漸對內地經濟及股債等失去信心，相信抛售中國資產只是剛剛開始。不過，本報綜合歐美資及新加坡資本對人民幣的最新預測，不但較中資為進取，且齊保持好友本色，料今年底人民幣仍有上升空間。除了花旗睇6.3外，華僑永亨經濟師李若凡也維持年尾6.362預估。ING大中華首席經濟師彭藹嬈雖把年底目標由6.3下調至6.45，可是，仍較信銀國際經濟師李業勤博士的6.5預測為樂觀。

人民幣在岸價兑美元今午約為6.46，而內地新出爐的6月份進出口數據，皆遠勝市場預期。

相關文章：【銀色債券】銀色債券7月20日接受60歲以上人士認購、保證3.5厘 金管局：通脹趨勢升溫（附圖解iBond、銀債分別）

【銀色債券】3.5厘高息銀債60歲都可以買、獲分手數勢勝iBond 認購銀債5大不可不知

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪