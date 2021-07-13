【新股IPO】騰盛博藥2137抽中嘆三聲 首日掛牌微賺有貨者點部署 股市 16:30 2021/07/13 分享： 新股騰盛博藥（02137）今日上市，一度低見20.3元，比招股價每股22.25低近9%，及後跌幅收窄，至收市報22.95元，較招股價高3.15%，一手帳面（500股）賺350元。 有投資者表示抽中了4手騰盛博藥，問應否持貨守候。華盛證券分析師聶振邦（聶Sir）這樣建議。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？ 今日 【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？ 【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜 做法是否可行？ 2021/07/12 【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜 做法是否可行？ 【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改 關鍵位睇呢個 2021/07/12 【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改 關鍵位睇呢個 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 2021/07/12 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪 有條件後抽再破頂 2021/07/12 大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪 有條件後抽再破頂 股票 騰盛博藥—B（02137） IPO