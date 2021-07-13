  • 34°C
香港時間 : 2021713日 (二) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】騰盛博藥2137抽中嘆三聲　首日掛牌微賺有貨者點部署

股市 16:30 2021/07/13

分享：

新股騰盛博藥（02137）今日上市，一度低見20.3元，比招股價每股22.25低近9%，及後跌幅收窄，至收市報22.95元，較招股價高3.15%，一手帳面（500股）賺350元。

有投資者表示抽中了4手騰盛博藥，問應否持貨守候。華盛證券分析師聶振邦（聶Sir）這樣建議。

 

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？
今日
【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？
【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜　做法是否可行？
2021/07/12
【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜　做法是否可行？
【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改　關鍵位睇呢個
2021/07/12
【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改　關鍵位睇呢個
航運股能否續航　中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？
2021/07/12
航運股能否續航　中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？
大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪　有條件後抽再破頂
2021/07/12
大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪　有條件後抽再破頂
股票 騰盛博藥—B（02137） IPO

上一篇文章

【教育股股價】教育部：課後服務由義務教育學校負責　參加暑假託管屬自願性質

下一篇文章

【LEGO代理商】凱知樂玩具平台kkplus首個周末營業額逾100萬元　進駐品牌增至50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】莎莎接受登記100萬元疫苗抽獎 　連續10周抽獎、每人送2000元現金券（附網站連結）
【疫苗優惠】莎莎接受登記100萬元疫苗抽獎 　連續10周抽獎、每人送2000元現金券（附網站連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水　騰盛博藥僅於富途升1%
【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水　騰盛博藥僅於富途升1%
【恒指夜期+ADR】騰訊音樂跌4%　騰訊ADR低港0.7%　夜期仍升71點　北水走資近6億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊音樂跌4%　騰訊ADR低港0.7%　夜期仍升71點　北水走資近6億（不斷更新）
【新股IPO】醫脈通2192、康聖環球9960傳一手中籤5%　凍資逾3700億元
【新股IPO】醫脈通2192、康聖環球9960傳一手中籤5%　凍資逾3700億元