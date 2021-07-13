【新股IPO】騰盛博藥2137抽中嘆三聲　首日掛牌微賺有貨者點部署

新股騰盛博藥（02137）今日上市，一度低見20.3元，比招股價每股22.25低近9%，及後跌幅收窄，至收市報22.95元，較招股價高3.15%，一手帳面（500股）賺350元。

有投資者表示抽中了4手騰盛博藥，問應否持貨守候。華盛證券分析師聶振邦（聶Sir）這樣建議。