【職場熱話】公司五點下班 老闆投訴港男提早15分鐘收拾 工作不認真 網民：準備開始找新工作

打工仔最怕的不是被人裁員，而是被上司或老闆針對，在公司被人耍得團團轉。但導致上司針對有很多原因，最常見的就是拒絕加班。近日有網民於網上討論區發文，指老闆投訴他工作不認真。

網民經歷：

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帖文一出，網民大罵老闆，更指樓主應該盡早辭職，「做完份內事，但老闆還能說這種話，這工作肯定是黑工！」、「今天不走，明天也走！」。樓主回應：「他給的項目我就按時完成，但他就捉我偷懶，真的是要把命給他嗎？」

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有人就覺得樓主太晚收東西了，應該是四點半開始收拾。他們又建議：「應該去完洗手間再回來收拾東西就不會太顯眼。」。至於樓主問應該怎麼辦，他們又說：「守行為，這兩星期都要五十五分才開始收東西」，及「開始找新工作」。

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責任編輯：張瑋婷