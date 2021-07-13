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【新冠疫苗】澳洲男自稱打足4劑「溝針」輝瑞阿斯利康

環球社會熱點 17:02 2021/07/13

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澳洲一名男子自稱成功自行「溝針」，完成接種兩劑輝瑞疫苗及兩劑阿斯利康疫苗。

部分國家正研究或批准混合接種兩種不同的新冠疫苗之際，世界衛生組織（WHO）警告「溝針」接種有風險。澳洲一名男子自稱成功自行「溝針」，完成接種兩劑輝瑞疫苗及兩劑阿斯利康疫苗，希望疫苗功效可加倍。

世衛警告「溝針」有風險 民眾勿自行決定 【下一頁】

法國推行疫苗通行證 同時強制醫護打針 【下一頁】

澳媒引述悉尼一名34歲男子Tom Lee指，他於當地周二（13日）下午於悉尼奧林匹克公園的接種中心，完成接種第二劑輝瑞（Pfizer）疫苗。

Tom Lee指出部分人接種第二劑輝瑞疫苗後會身體不適，他希望自己不會發生同樣狀況。他表示很多美國人都有接種輝瑞這類mRNA疫苗，因此對這種疫苗有信心。

據悉，Tom Lee在悉尼封城期間，使用社交媒體Twitter記錄他接種疫苗的過程。他透露自己希望疫苗能發揮更大功效，所以接種了2劑輝瑞疫苗之餘，更已接種兩劑阿斯利康（Astrazeneca）疫苗。

【強生疫苗】百人接種後現罕見副作用 美FDA增警告 【下一頁】

澳洲目前暫時只安排年滿40歲人士、高危群體及其照顧者等特定群體接種疫苗，加上悉尼所在的新南威爾士州疫苗供應短缺，網民質疑Tom Lee是靠打尖順利打足4劑疫苗。

但Tom Lee否認有打尖，他強調只是花費時間排隊（takes a bit of leg work），相信衛生部門不會將有興趣打疫苗的民眾拒於門外。

責任編輯：鄭錦玲

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