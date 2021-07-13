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【P960 P968】九巴辧豪華巴士綫P960及P968 往來大西北至港島 提供免費無綫上網 全程不設企位　

理財智慧 17:11 2021/07/13

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大西北打工仔喜訊﹗九巴宣布，由本周日（18日）起，開辦「新型長途巴士服務」，分別為P960 [兆康站（北）⇌ 灣仔（北）] 及P968 [朗屏站／元朗（西）⇌ 天后]，車隊備有最新的安全裝置，配以舒適的座椅，車廂內不設企位，全程車費分別為32.8元及36.9元。

「新型長途巴士服務」路線及巴士圖片：

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P960每日提供服務，屯門區乘客可乘搭此線，經屯門公路及西區海底隧道後到達中上環、金鐘、灣仔及銅鑼灣，方便上班一族，亦是首條來往屯門及銅鑼灣的九巴路線。

P968同樣每日提供服務，元朗區乘客可乘搭此線，經大欖隧道及西區海底隧道，直達香港島的中上環、灣仔及銅鑼灣。兩條路線的中途站會較一般路線少，乘客可更快到達目的地。

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據九巴表示，行走路線P960及P968的巴士，採用歐盟六型環保引擎，配備最新的安全裝置，包括駕駛輔助系統、車長倦意提示系統、GreenRoad車長駕駛反饋系統、座椅安全帶等。車廂設施方面，除了舒適的座椅外，全車均設有窗簾、USB充電裝置及提供免費的無線上網服務，車廂內不設企位。

【樓市熱話】疑因賣平了不服氣 簽臨約後業主十問九不應 買家上網大呻想反擊【見下頁

不過，要留意的是「長者及合資格殘疾人士$2乘車優惠」及「九巴月票」不適用於路線P960及P968使用。

政府在2017年發表「公共交通策略研究」，提出以試驗形式開辦新型長途巴士服務；運輸署在2018-2019年度巴士路線計劃中，支持九巴以新型長途巴士服務的性質，開辦路線P960及P968行走屯門／元朗至港島區。

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記者：李兆明

 

 

經濟 九巴 屯門 元朗 天后 銅鑼灣

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