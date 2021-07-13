【大行點睇】碧桂園服務獲大摩力撐 料上半年經調整盈利增逾50%

摩根士丹利發表研究報告指，預計碧桂園服務（06098）今年上半年業績穩健，調整後淨利潤增長將超過50%，高於之前預計的42%，並符合全年盈利增長50%以上的目標，因此予其「增持」評級，目標價101.35元。

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該行指，即使受到廣東省新冠疫情的一些影響，但預計碧服上半年度收入同比仍大幅增長約70%，主要因物業管理、社區增值服務和城市服務仍然強勁。然而，毛利率則預計將從去年上半年的37.2%的基礎上略有下降，原因是缺乏政府補貼和社會保險的減少，以及整合毛利率較低的城市服務業務。

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記者：郭秀慧