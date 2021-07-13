【新冠疫苗】Delta變種威脅完成接種者 世衛：多無症狀患者

Delta變種新冠病毒（即印度變種）傳染性高，世衛已接種新冠疫苗人士亦有機會感染Delta病毒。專家指感染Delta變種的已接種新冠疫苗者中，多數為無症狀病人。世衞總幹事譚德塞亦預料，Delta病毒株已擴散至104個國家，很快會成為影響全球的新冠病毒。

世衛警告「溝針」有風險 民眾勿自行決定 【下一頁】

世衛（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）周一（12日）表示，有報告指已接種新冠疫苗人士亦會感染新冠病毒，特別是Delta變種，其中大部分都屬於輕微症狀或無症狀感染者。瓦米納坦續指，由於部分國家新冠疫苗接種率低，加上Delta變種病毒肆虐，導致那些地區的民眾染疫住院率上升。

瓦米納坦警告，雖然接種疫苗能保護新冠患者減低患重症或死亡風險，但仍然有機會感染及傳染他人，因此呼籲民眾繼續戴口罩及保持社交距離。

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世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則表示，Delta變種正以前所未見的速度在全球傳播，導致感染病例及死亡人數上升。譚德塞亦警告，Delta變種在超過104個國家或地區出現，預料很快成為主導全球的新冠病毒株。

責任編輯﹕郭麗明