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【ESG】花旗：逾5成機構客已將ESG準則納入企業策略

Hot Talk 16:38 2021/07/13

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【ESG】花旗：逾5成機構客已將ESG準則納入企業策略

花旗集團（Citigroup）報告發現，在疫情促使下，更多機構客戶透過不同的融資領域，以實現其環境、社會及管治（ESG）目標。結果顯示，54%受訪的機構客戶已將ESG政策及具體措施納入為企業策略，餘下的受訪者近90%均有意在5年內推出ESG政策及具體措施。

如何捕捉ESG投資機會？　「長勝將軍」劉國傑：留意公司董事局人選｜詳見【下一頁】

花旗發表「亞太區機構客戶實施ESG政策」報告，調查發現，促使機柿客戶採納ESG標準的主要推動因素包括：ESG標準符合企業的整體可持續發展策略（65%）；對企業與客戶和持份者的關係有正面影響（57%）；社會和環境因素（48%）；規管責任和為政策及規管改革提前作出部署（42%）；獲取ESG項目的專屬資金（28%）；以及投資者對ESG產品的需求和定價影響（22%）。

可持續的金融工具當中，普遍受訪者最感興趣或正在了解的產品，22%的受訪者首選綠色債券，至於與ESG掛鉤的營運資本融資（ESG-linked working capital financing）亦是42%受訪者的選擇之一。

花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej表示，集團的可持續融資不斷擴展，涵蓋各類客戶，不但有正將投資組合轉向較環保行業的投資者，亦有藉收購、出售資產重整業務模式的企業。

花旗亞太區可持續融資金額大升4倍　創集團歷來最大半年增幅｜詳見【下一頁】

而花旗集團在今年上半年，已為亞太區客戶籌集超過250億美元的資金以配合客戶的可持續融資需求，較2020年同期增長4倍。

花旗集團於今年第一季對亞太區14個市場的259個機構客戶進行調查，以了解其ESG進程。大部分受訪者在所屬公司任職高層職位：16%公司主席、總裁或行政總裁，24%為其他高級管理職位，26%為董事總經理和董事，28%為高級副總裁及副總裁。

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