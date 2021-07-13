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【教育股股價】教育部：課後服務由義務教育學校負責　參加暑假託管屬自願性質

股市 16:32 2021/07/13

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教育部：課後服務由義務教育學校負責　參加暑假託管屬自願性質

據新華社官方微博指，教育部表示，課後服務將在今年秋季開學後，實現義務教育學校全覆蓋， 並努力實現有需要的學生全覆蓋。課後服務推行「5+2」模式，即學校每周5天均要開展課後服務，每天至少開展兩小時，結束時間要與當地正常下班時間相銜接。

教育部又表示，暑期託管服務主要面向確有需求的家庭和學生，並由家長學生自願選擇參加。託管服務應以看護為主，合理組織提供一些集體遊戲活動、問題活動、閱讀指導、綜合實踐、興趣拓展、作業輔導等服務，但不得組織集體補課、講授新課。關於「暑假託管變成第三學期」的說法是不符合實際的。

新東方 （09901） 今日收報51.75元，升3.2%，成交額7648.21萬元；卓越教育集團 （03978） 收報1.23元，跌0.8%，成交28.69萬元；成實外教育 （01565） 今日報0.93元，跌1.1%，成交額16.36萬元。

另外，教育部又指，暑假託管服務應該遵循學校主動、社會參與、教師志願、學生自願、公益普惠等基本要求。在統籌合理安排教師志願參與託管服務時間的同時，亦要依法保障教師權益，不會取消教師的寒暑假。

相關文章：【教育股補習禁令】內地傳禁寒暑假校外培訓　機構收入恐削8成、港美教育股齊挫

【中概教育股】好未來、新東方曾挫1成 瑞信大幅下調兩股目標價、預期板塊風險及波動性將更大

記者：梁安琪

港股 傳統經濟股 輔導 新華社 新東方—S（09901） 卓越教育集團（03978） 成實外教育（01565） 教育股

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