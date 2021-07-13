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【疫市營商】LVMH旗下Moët香檳　投資酒類電商平台

商業 16:33 2021/07/13

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Moët Hennessy與意大利酒Campari ，合作投資酒類電商。（法新社圖片）

網上可購買到的產品類別愈來愈多，零售商不得不加入電商市場，吸引顧客消費。LVMH旗下的香檳品牌Moët Hennessy 亦加入電商市場，與意大利酒Campari ，合作投資酒類電商。

【疫市擴充】法式甜品Paul Lafayet推廣預算創新高　看好香港市場續開新店

外國傳媒報道，Moët將會與Campari 組成合資企業，投資在售賣葡萄酒及烈酒的電商平台。Campari 旗下有一間網上售賣葡萄酒及烈酒的公司「Tannico」，故 Campari將會約2560萬歐元（約2.3億港元），售賣部分股權予新組成的合資企業。

該合資企業將會由Tannico現任行政總裁Marco Magnocavallo 領軍，他表示由Moët及Campari支援，合組企業將會有充足火力，攻佔歐洲酒類電商市場；同時為供應商提供一個有質素、有規模的路徑接觸市場。

Moët Hennessy行政總裁Philippe Schaus表示，電子商貿已經是葡萄酒及烈酒的增長渠道，而疫情全球大流行顯然加速了此趨勢。

【英國零售】英國全面解封在即　零售商第二季銷售額創新高　大增逾28％

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責任編輯：葉泳珊

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