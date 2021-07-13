【電動車】Hyundai及KIA加入「RE100」項目　全面生產電動車

▲ 韓國現代汽車集團日前宣布旗下的Hyundai和KIA品牌， 將會申請加入一項名為 「RE100」的全球性項目。（現代汽車集團官方照片）

現代人注動環境保育，生產電動車成大勢所趨。汽車生產商紛紛轉型，相繼推出零排放的電動汽車 。韓國現代汽車集團日前宣布旗下的Hyundai和KIA品牌， 將會申請加入一項名為 「RE100」的全球性項目。

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「RE100」是「100%可再生能源」（Renewable Energy 100%）的縮寫， 由氣候組織The Climate Group和全球環境信息研究中心（Carbon Disclosure Project）主導，以推動企業使用100%可再生能源。

參與此計劃的企業以於2020 至 2050 年期間達成 100% 使用綠色電能或可再生能源為目標，減少依賴化石燃料。 除了加入該項目外， 該集團更表示將根據旗下各品牌的業務和能源供求狀況，盡可能於2040 年前全面使用可再生能源生產汽車。

它計劃在旗下工廠內安裝太陽能電池板以直接生產可再生能源，目前亦已與可再生能源電力供應商簽署「購電協議」（Power Purchase Agreement） 購買電力。據悉，Hyundai 在韓國的兩個車廠內已設置了太陽能板，兩者合共可發電 25,500 MWh。而KIA在其位於斯洛伐克的廠房建設了一個100%採用可再生能源電力的系統 。

該集團稱，他們加入「RE100」表明了其致力推動碳中和的決心，有望可推動更多汽車生產商採用潔淨能源以促進全球可持續發展。

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責任編輯：陳泳如