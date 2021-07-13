【公關大娜移@iM網欄】Omakase大廚話事 預想不到的美食體驗

與老友飯聚，除非指明要食中菜，否則我多數傾向揀日式或西餐，省卻「加水添茶」、「夾來夾去」及「勸君先食」等繁文縟節，還要顧及布置話題和吹水，一頓飯吃畢，往往已半虛脫狀態。

Omakase（廚師發辦）會是不錯的選擇，首先毋須費時間及眼力研究菜單，入座後即翹手等食。「廚師發辦」的日語—「お任せ」，意指「信任交託」，出於對廚師完全的信賴，由其全權決定食材並炮製料理，食客只要抱著百分百輕鬆的心情，享受一場不可預知的味覺歷奇，總有驚喜出現。

尖沙咀和銅鑼灣都有很好的Omasake店舖，外觀平實，看似不太起眼，內裡別有洞天，充滿日本傳統的侘寂之美，一頓飯間，恍惚以為置身在京都的巷弄中。

春夏悶熱， 大廚們喜用清淡的食材，如油分較輕的白身魚及春子等，並以野菜配搭去油膩感，令菜式清新爽口。冬季的Omakase選擇濃味的食材，如蟹、大魚、銀杏、栗子等。

味道由淺至濃，先食左口魚、池魚這類白身魚；以鳥貝、赤貝作間場； 再來是三文魚、沙甸魚之類的紅肉魚； 油份高、味道濃的拖羅，推向最精彩的高峰。涼食到熱食也是慣常的次序，清爽開胃的前菜，喚醒味蕾；輪到刺身、壽司；接著煮物、燒物和熱湯，最後以甜品，加一杯日式咖啡收結，便功德完滿。

我喜歡這種了無包袱的用餐過程，一邊欣賞料理職人熟練地切魚佈菜，一邊享用佳餚。即使同枱還有其他坐上客，彼此很識趣地低聲說話，享受靜謐的空間。從前的料理人「惜字如金」，埋頭用心做菜，近來活潑了許多，話題滔滔不絕，我思疑是否疫情令生意淡薄，「板前」也得做娛賓功夫留客。希望純屬在下淺薄無知的猜想而已。

日本不但餐廳設有Omakase服務，這種全然交托的模式，還出現在美髮店的髮型設計套餐，適合想轉髮型卻毫無頭緒的顧客；還有挑選配餐的酒類、家庭晚餐的菜色、下一個旅行的目的地和形式，甚至搬屋公司的裝箱服務，只要事先聲明自己的喜好、宜忌和預算，便可安心採用Omakase 的模式。

新年時在百貨公司隨意買下的福袋，拆開後發現裡面的商品總值高出定價好幾倍，還有季節限定的熱賣精品，這種預料之外的收穫，一如Tokami的海膽壽司由兩層驚喜加高至三層，那份綻放於味蕾的絕頂美味，將久久烙印在你的心上。

▲ 「廚師發辦」的手握壽司，講究米飯溫度、鬆軟度與新鮮的食材配合得恰到好處。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！