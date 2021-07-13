  • 35°C
香港時間 : 2021713日 (二) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公關大娜移@iM網欄】Omakase大廚話事 預想不到的美食體驗

名人薈萃 16:19 2021/07/13

分享：

與老友飯聚，除非指明要食中菜，否則我多數傾向揀日式或西餐，省卻「加水添茶」、「夾來夾去」及「勸君先食」等繁文縟節，還要顧及布置話題和吹水，一頓飯吃畢，往往已半虛脫狀態。

 

Omakase（廚師發辦）會是不錯的選擇，首先毋須費時間及眼力研究菜單，入座後即翹手等食。「廚師發辦」的日語—「お任せ」，意指「信任交託」，出於對廚師完全的信賴，由其全權決定食材並炮製料理，食客只要抱著百分百輕鬆的心情，享受一場不可預知的味覺歷奇，總有驚喜出現。

 

尖沙咀和銅鑼灣都有很好的Omasake店舖，外觀平實，看似不太起眼，內裡別有洞天，充滿日本傳統的侘寂之美，一頓飯間，恍惚以為置身在京都的巷弄中。

 

春夏悶熱， 大廚們喜用清淡的食材，如油分較輕的白身魚及春子等，並以野菜配搭去油膩感，令菜式清新爽口。冬季的Omakase選擇濃味的食材，如蟹、大魚、銀杏、栗子等。

 

味道由淺至濃，先食左口魚、池魚這類白身魚；以鳥貝、赤貝作間場； 再來是三文魚、沙甸魚之類的紅肉魚； 油份高、味道濃的拖羅，推向最精彩的高峰。涼食到熱食也是慣常的次序，清爽開胃的前菜，喚醒味蕾；輪到刺身、壽司；接著煮物、燒物和熱湯，最後以甜品，加一杯日式咖啡收結，便功德完滿。

 

我喜歡這種了無包袱的用餐過程，一邊欣賞料理職人熟練地切魚佈菜，一邊享用佳餚。即使同枱還有其他坐上客，彼此很識趣地低聲說話，享受靜謐的空間。從前的料理人「惜字如金」，埋頭用心做菜，近來活潑了許多，話題滔滔不絕，我思疑是否疫情令生意淡薄，「板前」也得做娛賓功夫留客。希望純屬在下淺薄無知的猜想而已。

 

日本不但餐廳設有Omakase服務，這種全然交托的模式，還出現在美髮店的髮型設計套餐，適合想轉髮型卻毫無頭緒的顧客；還有挑選配餐的酒類、家庭晚餐的菜色、下一個旅行的目的地和形式，甚至搬屋公司的裝箱服務，只要事先聲明自己的喜好、宜忌和預算，便可安心採用Omakase 的模式。

 

新年時在百貨公司隨意買下的福袋，拆開後發現裡面的商品總值高出定價好幾倍，還有季節限定的熱賣精品，這種預料之外的收穫，一如Tokami的海膽壽司由兩層驚喜加高至三層，那份綻放於味蕾的絕頂美味，將久久烙印在你的心上。

「廚師發辦」的手握壽司，講究米飯溫度、鬆軟度與新鮮的食材配合得恰到好處。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

Facebook：公關大娜移

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 公關大娜移

最新專欄文章 更多

【公關大娜移@iM網欄】物質過剩斷捨離 競爭過激求躺平
2021/07/06
【公關大娜移@iM網欄】物質過剩斷捨離 競爭過激求躺平
【公關大娜移@iM網欄】傳媒陣地縮 公關急轉彎
2021/06/28
【公關大娜移@iM網欄】傳媒陣地縮 公關急轉彎
【公關大娜移@iM網欄】舌尖上的助攻 軟文化籠絡人心
2021/06/21
【公關大娜移@iM網欄】舌尖上的助攻 軟文化籠絡人心
【公關大娜移@iM網欄】FOMO族從眾跟風 贏粒糖輸間廠
2021/06/14
【公關大娜移@iM網欄】FOMO族從眾跟風 贏粒糖輸間廠
【公關大娜移@iM網欄】武將比文將「更襟鬧」 用激將法小心火候
2021/06/07
【公關大娜移@iM網欄】武將比文將「更襟鬧」 用激將法小心火候
服務 日本 晚餐 美食 餐廳

上一篇文章

【美股焦點】第二季季績陸續放榜 盈利高增長或續帶動美股

下一篇文章

【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬酒吧 W酒店Woof Bar
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎