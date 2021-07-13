【誠哥午餐曝光】李嘉誠睇歐國盃見球員腳力凌厲 即加碼資助「全膝關節置換手術」計劃至4000萬元

歐洲國家盃日前完滿結束，意大利險勝，成全城熱話，就連長實（01113）創辦人李嘉誠也有留意。李嘉誠基金會指，主席李嘉誠昨日（12日）看到歐國盃新聞時，看到球員腳力凌厲，便聯想到「全膝關節置換手術」資助計劃，旋即催促團隊盡快公佈加碼至4000萬元資助的細節，讓更多病人受惠。

▲ 李嘉誠日前看到歐洲國家盃相關新聞時，球員腳力凌厲，令他 聯想到「全膝關節置換手術」資助計劃，旋即催促團隊盡快公佈加 碼至 4,000 萬元資助的細節，讓更多病人受惠。



基金會透露，李嘉誠於2007年曾置換全膝關節，體會到手術後對生命帶來多大的轉變，當得悉基金會今年1月開始的2000萬元「全膝關節置換手術」資助計劃，在半年內已為200多名患者順利完成手術，非常高興，因此決定加碼2,000萬元，預計再多260名患者可受惠。

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基金會又指，「一步一腳印」是一句勉勵之言，但「一步一痛楚」便是很大的折磨；醫管局數據顯示，香港輪候接受「全膝關節置換手術」多達三萬多人，輪候期3至7年不等。健康人士每日行走一萬步，輪候換膝者，三年要忍受一千萬步之痛，輪候7年的，就是2,500萬步之苦。

李嘉誠表示：「 感謝寶血醫院(明愛）醫護團隊的熱誠參與， 為幫助在公立醫院等候做手術的膝患病人，醫院需增撥人手配合，共80多名醫護人員參與， 讓計劃順利落實 ，吾膝如鈦，膝患者能『走』無痛的一步，感激不盡﹗」

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寶血醫院(明愛)方面也十分感謝基金會支持，該醫院院長衛向安醫生表示，將全力參與計劃， 能夠讓240多名患者康復，他又指：「這份喜悅，每位醫護人員也樂於分享。 不少患者因膝關節問題未能工作或需要家人照顧，獲資助換膝後自行出外，不僅可減少家人負擔，還可重投工作，重燃不少家庭的希望。」



是次新聞的另一個亮點，是基金會在社交媒體及向傳媒發放一張李嘉誠的相片，相片正是他觀看有關歐洲國家盃的新聞，當時電視顯示的時間為中午12時22分，正值午飯時間，旁邊的餐枱擺放了一碟看似是西芹紅蘿蔔炒雞柳的小菜，配上一大碗白飯，原來誠哥的午餐也十分「平民化」，非常清淡及健康。

「全膝關節置換手術」資助計劃常見問題:





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記者：陳詠妍