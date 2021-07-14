【樓市熱話】在工廈和朋友玩耍 被隔壁違法居住男女報警投訴 網民：去房屋署報串

香港人多地少，不少想創業的市民因為租金關係，難以租到地鋪、商場鋪位等。於是很多人就會考慮租工業大廈。除了開店之外，亦有人會租來作私人用途，如玩音樂、和朋友聚會等。

網民經歷：

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網民直言：「如果是我，我就不忍了，直接報警說有人非法使用工廈。」他們又建議樓主去房屋署「報串」，應該很快就會有人回應，寄信給業主要求看每一間房，違規就馬上要還原，否則訂契。

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除此之外，樓主還可以買一部震樓神器、噪音機器對着隔壁，更指「工廈有機器24小時運作都很正常吧！」、「完全合法」。

至於有人指樓主租工廈來用娛樂也是違法，網民就指，如果樓主在工廈做創意媒體的話，是符合規例。也就是說，只要樓主在別人查宅時，有用相機在拍片的話，就不用怕。

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責任編輯：張瑋婷