【美元定期存款】美元定存最高息達6厘 專家籲開立短存靈活部署

▲ 集友7天短存美元有6厘，膺冠絕全城高息王。

聯儲局將於7月29日議息，全球緊盯主席鲍威爾會否對放風收水及加息有所啟示，但中外專家普遍預期儲局仍忍手按兵不動，靜待8月27日的Jackson Hole年會才作更明確的點陣圖，主因是觀望美國就業及通脹等數據。既然市場觀望氣氛甚濃，專家建議對美元有需要者，宜先開立較短期存款，以便因應外圍變數而作靈活部署。

港銀美元定存最高息達6厘，各行息率比較可按下圖了解

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比併大小銀行的美元定存息率，目前冠絕全城的高息王是集友7天享6厘年息，險勝富邦相同短存的5.55厘，兩行皆要求以等值10萬港元作兌換。至於1個月、3個月及半年期的美元定存息率，皆是台資行富邦居首，相關年息分別報1.35厘、1厘、及6個月的0.55厘。一年期美元定存息率，則以小米（01810）牽頭的虛擬銀行、天星（AirStar Bank）的0.6厘最高。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，料儲局最快於9月宣布縮减買債，年底實施，明年底可能開始加息。展望美元的前景，黃栢寧預期，美滙指數3個月內料為89.36，未來6個月到1年為92.65，長線目標93.47。

專家料美元升浪未完【下一頁】

工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回應本報查詢指，最近聯儲局的貨幣政策立場有所轉向，一方面聯邦公開市場委員會（FOMC）已就縮減買債規模展開討論，另一方面短期通脹接連超出預期，更多聯儲局決策官員認為局方應提早上調利率水平，以上因素均刺激美元反彈。不過，美國勞工市場的復甦進度，仍然大幅落後於實體經濟表現，預料儲局需要待就業數據出現更實質的進展，才會逐步推出擴張性貨幣政策。再者，歐元區及亞洲經濟表現繼續改善，這或將對其貨幣帶來支持，預計美元在2021年將保持中性走勢。

詹偉基對美元的最新預測，美滙指數下半年高低位將介乎89至93.5之間，年底目標價為91.5。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪