【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬酒吧 W酒店Woof Bar

我沒有孩子，卻在七年前機緣巧合下遇上毛孩樂樂。自此之後，我們家中多了一位寶貝，假日花在她身上的時間比自己還多，扭盡心思逗她開心，愛錫程度跟自己的親生孩子毫無二致。近年，不少酒店看準這個毛孩市場，紛紛推出專為狗狗及主人而設的Staycation，在疫情期間成功開拓一條財路。一年前，我們趁樂樂八歲生日帶她到Murray酒店慶祝，酒店配套一流，房間舒適，服務不俗，唯獨樂樂「怕生保」，全程要我們寸步不離，到了清晨四點仍然「鬼打咁精神」，令我們整夜無眠。Staycation唔啱樂樂，我們唯有帶她到餐廳用膳，可惜現在大熱天時，不少餐廳都要求狗隻留在室外，對主人或毛孩來說都是一種折磨。最近，另一位「廿四孝」媽咪發現尖沙咀W Hotel在七月底前開設「Woof Bar」，除了有瓦遮頭有冷氣之外，亦為毛孩提供數款美食及「雞尾酒」，成為怕曬狗奴的福音。

Woof Bar位於酒店大堂，最eye catching的莫過於一座DJ Booth，毛孩可進內盡情打卡，個個化身型格DJ！

食物方面，我們點了Cheese Barker with Pooch Cookies，亦即「漢堡包曲奇套餐」；此為毛孩度身訂做的漢堡包以迷你奶油麵包夾著素菜「肉餡」，成份包括蘿蔔、薯仔、燕麥片及車打芝士等，「肉餡」望落香口，甚有睇頭。狗曲奇的材料相對簡單，以雞蛋、麵粉及糖霜製成，我雖然沒有親自試味，但看牠們吃得津津有味，味道應該不錯。

狗狗雞尾酒Pawty Pals其實是南瓜凍湯，以貌似椰子殼的碗子盛載，甚有東南亞風味。「雞尾酒」主要由南瓜蓉、火雞骨薑湯粉、Almo Nature天然牛肉濕糧、鮮橙、Hugo & Celine狗雪糕及青蘋果製成；「雞尾酒」一到，樂樂及其好友Kimchi為之一振，埋頭搶食，味道之佳可想而知。

在一眾王子公主表示滿意之際，Woof Bar亦設人類餐牌，滿足狗奴的口腹之慾。在此特別鳴謝PJ Moments借出部份靚相，以及松松、Kimchi上鏡支持。

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