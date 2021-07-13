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【大灣區】阿里巴巴香港創業者基金拓初創投資 參投AEF大灣區創業基金

新經濟追蹤 16:10 2021/07/13

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阿里巴巴香港創業者基金參投AEF大灣區創業基金。

阿里巴巴 （09988） 香港創業者基金今天宣佈，將以錨定投資者（anchor investor）身份投資AEF大灣區創業基金。大灣區基金擬提供合共20億港元融資方案，預計於2022年上半年完成募資。目前大灣區基金獲多個合作夥伴參與投資，包括金融機構、家族基金和大型企業集團等，為初創提供資金、融資方案和業務建議等全方位支持。

大灣區基金為香港首個由私營機構成立，並專注於大灣區內初創企業的創投基金，旨在透過提供完善支援計劃，培育區内的創業家。阿里巴巴今日造好，全日收漲4%，報205.2元，成交62億元。

據報阿里巴巴擬夥國企競購紫光股份部分股權【下一頁】

阿里巴巴集團執行副主席兼阿里巴巴創業者基金主席蔡崇信表示，5年前成立阿里巴巴香港創業者基金，願景是推動香港的創新和創業精神，現在已經準備就緒，計劃拓展初創生態圈至粵港澳大灣區，為創業者和企業家提供更大的發展平台。

大灣區基金的投資對象為具備大灣區發展視野，包括以大灣區為據點的初創企業，或有意將業務拓展至大灣區的香港初創，特別是與先進科技、健康科技、可持續發展、人工智能（AI）及製造業4.0等相關項目。

截至2021年3月31日，阿里巴巴香港創業者基金投資超過50家初創企業，投資總額達6億港元，吸引超過130億港元共同投資。

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 人工智能 大灣區 香港 阿里巴巴－SW（09988）

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