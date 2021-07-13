【吉利 175】花旗料上半年純利達23億至27億元 重申吉利爲行業首選

吉利汽車（00175）股價跑贏大市，為表現最好藍籌，最新報25.4元，升5.2%，成交額為24.7億元。吉利表現獲大行看好，花旗更重申「買入」評級，目標價52.25元，與現價計，潛在升幅逾一倍。

花旗發表研究報告指，預計吉利將在今年上半年實現淨利潤23億至27億元（人民幣，下同），主要因銷售組合顯著改善和銷量顯著增長導致按季利潤率提高、有效的成本控制抵消了材料成本的增長，以及經銷商的經營利潤率也因更好的零售價格變化而提高。

該行表示，進入7月，公司應該受益於乘用車保險零售的低基數效應，而6月的銷售數字也令人鼓舞並高於共識。此外，Zeekr01款車型不可退還的訂單已超5.5萬輛，遠高於市場原預期1至2萬輛水平。該行指，吉利將在7至9月在另外6個城市開設展廳，而過去2個月只有2個城市，可能會加速盈利表現，因此重申該股為行業首選。

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記者：郭秀慧