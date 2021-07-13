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【港區國安法】華府據報本周警告美企香港經營風險加大

宏觀解讀 16:03 2021/07/13

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【港區國安法】華府據報本周警告美企香港經營風險加大

外電引述消息報道，隨著中國對本港的控制加大，拜登政府本周將警告美國公司，在香港經營的風險愈來愈大。報道指，這些風險包括中國政府可獲取外國公司儲存在香港的數據以及中國近期通過的《反外國制裁法》。

消息人士指，美國總統拜登計劃在本周發出警告並實施更多制裁，以回應北京對香港民主運動的打壓以及指責北京在新疆犯下的種族滅絕罪行。華府周二將更新前特朗普政府就新疆問題發出的警告。

據悉，商業顧問將強調美國公司面臨的法律風險，除非它們確保其供應鏈不涉及新疆的強迫勞動。報道指，有關決定部分原因是美國企業沒有足夠認真地對待這個問題。根據本港的美商會數據，共有1200多名會員，香港亦是 282 家美國公司的地區總部。

報道引述知情人士稱，拜登政府或會在另一場活動中，對中國及香港官員實施更多制裁，並將提及最近發生的事件，如壹傳媒創辦人黎智英旗下的《蘋果日報》被迫關閉。

報道又指，白宮亦考慮容許香港居民在簽證到期後繼續留在美國，如果他們在香港面臨潛在的政治迫害。不過，該政策正在辯論中，預計不會本周宣布。

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編輯：吳敏芳

中國 制裁 國安法 港區國安法 拜登 政治 美國 北京 香港 商會

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