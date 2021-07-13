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【中概股風暴】新加坡淡馬錫﹕內地加強監管　無阻淡馬錫看好中國市場

新經濟追蹤 16:49 2021/07/13

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淡馬錫表示，近期內地一系列監管企業的舉動，並未有影響淡馬錫的投資取態。

新加坡國營投資公司淡馬錫（Temasek）公佈，截至3月31日的2020至2021年度期間，年收益率高達25%，為繼2010年以來最高的收益率。

不過，淡馬錫近期在投資中國公司時屢屢碰壁，早前投資的螞蟻集團去年上市未果，另一間投資的公司滴滴出行（美﹕DIDI）則在美國上市次日（2日），被內地監管部門進行安全審查。據外電報道，淡馬錫北美區聯席總裁、電信、媒體與科技投資聯席總裁曹墨可（Mukul Chawla）對此表示，儘管近日中國加強對企業的監管，但淡馬錫對於滴滴，以及螞蟻等公司前景仍感樂觀。

滴滴警告25款App遭下架對收入造成不利影響，詳見﹕【下一頁】

曹墨可表示，針對企業的監管政策並非只在中國發生，近期內地一系列監管企業的舉動，並未有影響淡馬錫的投資取態。他表示，淡馬錫將繼續在中國進行投資，並預計內地未來將有更多監管動作。

中國為淡馬錫最大市場

淡馬錫為新加坡國營投資公司，其執行董事兼首席執行長何晶為新加坡總理李顯龍的妻子。除了滴滴出行和螞蟻集團外，淡馬錫為京東物流 （02618） 的基石投資者之一。此外，淡馬錫亦有投資快手 （01024） 、以及據報擬放棄赴美上市的內地醫療數據商零氪科技（LinkDoc）。

淡馬錫執行董事兼首席執行長何晶為新加坡總理李顯龍的妻子。

據報零氪科技擬擱置赴美上市計劃，詳見﹕【下一頁】

中國目前為淡馬錫的最大市場，截至今年3月31日，淡馬錫在中國的投資佔據淡馬錫投資組合27%，按年減少2個百分點。

截至今年3月31日，淡馬錫在中國的投資佔據淡馬錫投資組合27%。

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編輯﹕賴奕羚

港股 京東集團—SW（09618） 李顯龍 中國概念股 快手—W（01024） 京東物流（02618） 新經濟股 滴滴出行 京東（美：JD）

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