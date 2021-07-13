【英國零售】英國全面解封在即　零售商第二季銷售額創新高　大增逾28％

▲ 據英國零售商協會（British Retail Consortium）的數據顯示，英國零售商在第 2 季的銷售額大幅增長逾 28%，創下歷史新高。（AFP）

英國在疫情下「封城」多時，當地政府預計在 7 月 19 日全面解封。解封政策帶動零售商銷售，據英國零售商協會（British Retail Consortium）的數據顯示，英國零售商在第 2 季的銷售額大幅增長逾 28%，創下歷史新高。

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英國零售商協會統計，3 月至 6 月的銷售額與去年同期相比，增長 28.4%，增長幅度創下1995 年開始統計以來的新高，而數據與兩年前相比也增加了 10.4%。從單一月份來看，6 月的銷售增長與兩年前相比增長近 13.1%，與去年相比亦增長了 10.4%。在疫情期間，超市等維持民生的零售商仍有營業，但從今年 4 月 12 日起逐步解封後，服飾業等非民生的零售商重新開幕，帶動整體零售額增長。

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英國零售商協會執行長 Helen Dickinson 表示，隨著英國市面逐步解封，過去被壓抑的需求也隨之釋放出來。Helen Dickinson 又指，在 6 月上旬服裝、鞋類的銷售表現優異，而同時歐冠盃也帶動了啤酒、零食等商品的銷售額。

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記者：廖淑瑩