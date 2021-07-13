【ET講股通】孫運喜︰反撲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股是日高開後反覆向好，恒指全日升448點，收報27963點，大市總成交1,557億元。多項利好因素推動，恒生科指升1.9%，跑贏大市；滙豐 （00005） 升2.6%至45.05元。

好友全面反撲。內地降準利好整體氣氛，上證指數再升0.5%，收報3566點，早前所說的雙底憧憬仍有望成立。

騰訊併購搜狗獲批 科網股全綫揚

個別股份亦有利好消息，騰訊 （00700） 收購搜狗獲監管當局無條件批准，股價升3.9%至555.5元。市場憧憬反壟斷調查轉趨明朗化，科網股尤其是互聯網平台股全綫受捧。另外，市傳英倫銀行放寬派息限制，刺激滙豐股價炒上，即市一度突破下降軌。

不過，好友反撲之餘，亦要慎防淡友反撲。外圍不明朗因素仍多，包括：一、美股業績期展開，金融股打頭陣，市場緊盯公司管理層對前景的看法；二、美國今晚公布6月通脹數據；三、新冠病毒後續發展。

展望恒指後市，技術走勢上暫未見明顯轉勢，仍視之為反彈，阻力為28200點及28400點。

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