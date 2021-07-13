▲ 【大行報告】高盛料澳門賭收已見底 看好四大濠賭股

濠賭股將於7月下旬陸續公布第二季業績，高盛認為，雖然6月份博彩收益料較2019年水平跌73%，但預期6大賭場營運商第二季合共EBITDA按季升31%至3.32億美元，相當於疫情前約14%，較首季的10%有改善。高盛指，受惠於旅客人數增加，4至5月賭收增長理想，第二季賭收約254億澳門元，較首季輕微改善。不過，澳門日均旅客人數相當波動，勞動節假期曾一度攀升至3.7至3.8萬人，6月中則跌至1.6萬至1.7萬人，過去兩周則回升至約2萬人。

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該行稱，貴賓廳需求於次季仍然疲弱，主要與中介商監管收緊及資金限制有關，目前難看到有放寬跡象，預期第二季貴賓廳賭收按季跌22%，幅度與前兩、三季相若。中場則有進一步好轉，特別是4至5月廣州疫情再次升溫前，預期中場賭收按季增加19%。

高盛認為，澳門賭收已見底，若港澳於未來有機會有限度通關，如每月有3000至5000個限額，已意味過去香港旅客的20%至25%，相當於澳門賭收約3%至8%，因此對濠賭股前景持正面看法，看好澳博 （00880） 、銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 及新濠博亞（美：MLCO）。

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