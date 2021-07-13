  • 35°C
香港時間 : 2021713日 (二) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】高盛料澳門賭收已見底　看好四大濠賭股

股市 15:44 2021/07/13

分享：

【大行報告】高盛料澳門賭收已見底　看好四大濠賭股

濠賭股將於7月下旬陸續公布第二季業績，高盛認為，雖然6月份博彩收益料較2019年水平跌73%，但預期6大賭場營運商第二季合共EBITDA按季升31%至3.32億美元，相當於疫情前約14%，較首季的10%有改善。高盛指，受惠於旅客人數增加，4至5月賭收增長理想，第二季賭收約254億澳門元，較首季輕微改善。不過，澳門日均旅客人數相當波動，勞動節假期曾一度攀升至3.7至3.8萬人，6月中則跌至1.6萬至1.7萬人，過去兩周則回升至約2萬人。

瑞信早前削多隻濠賭股目標價，詳見【下一頁】

該行稱，貴賓廳需求於次季仍然疲弱，主要與中介商監管收緊及資金限制有關，目前難看到有放寬跡象，預期第二季貴賓廳賭收按季跌22%，幅度與前兩、三季相若。中場則有進一步好轉，特別是4至5月廣州疫情再次升溫前，預期中場賭收按季增加19%。

高盛認為，澳門賭收已見底，若港澳於未來有機會有限度通關，如每月有3000至5000個限額，已意味過去香港旅客的20%至25%，相當於澳門賭收約3%至8%，因此對濠賭股前景持正面看法，看好澳博 （00880） 、銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 及新濠博亞（美：MLCO）。

相關文章：【濠賭股】澳門6月博彩收入按年升8.1倍　受累廣東疫情按月跌3成　濠賭股挫（附短片）

 

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結： https：//bit.ly/3pPwtuA

港股 傳統經濟股 金沙中國有限公司（01928） 澳博控股（00880） 銀河娛樂（00027） EBITDA 澳門 大行報告 新濠博亞（美：MLCO）

上一篇文章

【港區國安法】華府據報本周警告美企香港經營風險加大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫脈通2192、康聖環球9960傳一手中籤5%　凍資逾3700億元
【新股IPO】醫脈通2192、康聖環球9960傳一手中籤5%　凍資逾3700億元
【疫苗優惠】莎莎接受登記100萬元疫苗抽獎 　連續10周抽獎、每人送2000元現金券（附網站連結）
【疫苗優惠】莎莎接受登記100萬元疫苗抽獎 　連續10周抽獎、每人送2000元現金券（附網站連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水　騰盛博藥僅於富途升1%
【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水　騰盛博藥僅於富途升1%
【恒指夜期+ADR】騰訊音樂跌4%　騰訊ADR低港0.7%　夜期仍升71點　北水走資近6億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊音樂跌4%　騰訊ADR低港0.7%　夜期仍升71點　北水走資近6億（不斷更新）