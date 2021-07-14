【樓市熱話】港男上網批評 私樓女友不願意婚後住公屋 一眾網民大罵他沒用

不少香港女性在談婚論嫁時最擔心的不是婆媳關係，而是結婚後的住處。她們覺得住哪裡就會代表了以後的生活素質，住得差也代表活得差。近日有網民於網上討論區發文，指女朋友不願意住公屋。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不少網民得知女友是私樓出身後，大罵樓主，指「你自己代入她的立場想吧，誰想私樓轉公屋，還要服侍你父母？」、「她嫁給你，誰知道你完全沒有上進心，以後她不提離婚你也要偷笑。」、「不是她港女，是你太廢，大安旨意要她降低生活水平，你憑什麼？」

【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地 網民：虛榮心好重【下一頁】

有人叫樓主搬過去和女友一起住，既然她不願意住公屋，樓主去住私樓就可以解決問題。不過樓主直言自己覺得沒面子，所以不會住，又引起一群網民罵他。

亦有人覺得重點不是在公屋，而是在和父母同住。住公屋沒有什麼問題，也被稱為住公屋才是人生贏家，樓主應該從這個方面去解決問題。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷