【北水基金】北水基金低撈抱團股 迎科網股王七翻身

▲ 連日來內媒就抱團股急跌而哭股喪，但今日已轉軚，指北水巳低撈。

今年初北水基金熱捧包括騰訊（00700）及美團（03690）等抱團股，但這兩大領漲股卻跌跌不休，內媒指不少港股通巳由熱轉冷，在過去一個月更重手減磅，把以上兩大焦點股累計減持約8%。而重磅股相繼倒下，亦累及重倉的私募基金投資成績，3個月內回報狂瀉11%，在電話會議中被逼向捧場客公開道歉。然而，個別星級基金經理仍視港股通旗下標的股、如龍頭科網股的估值已重回合理水平，適合貪婪的抄底逆向思維，聰明錢早巳低撈，值得長線布局。

幸而港股連升3日，重上兩萬八，帶挈騰訊今天（7月13日）也一冼頹風，重越550元水平。內媒逐一剖析基金愛股的慘况，舉首季516隻公募基金持有騰訊，可惜股王自1月4日到2月18日急彈32.5%，卻於春節後急轉直下，2月18日至今下跌28.7%，今年以來股王倒跌4.3%。

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另一北水重倉股美團、曾於1月4日到2月18日急升45.3%，2月18日至今卻插水38.2%，年初至今跌5.2%。同樣，小米集團（01810）也自年内高位回吐20%。

德邦滬港深龍頭混合產品的基金經理王佳卉指，近期港股科技龍頭的回調，歸咎3大主因，包括：（1）內地加强對互聯網的監管，從2020年初到今年一季度，上述強勢股已累積一定升幅，難免惹來洗倉；（2）股價波動更多是資金層面的擾動，年初加速配置港股的南下的資金，近期出現淨流出，港股通產品的持股佔比較年初有所下降；（3）在流動性收縮下，資金對風險資產的配置偏好也明顯降低，美股中概股同樣遇沽壓。但港股中個別龍頭網股的估值巳呈合理，尤其是龍頭標的股值得長期布局。

Wind數據顯示，截至一季度末，至少有5隻港股公募基金重倉抱團股，持股市值超過100億元（人民幣，下同），分别是騰訊、美團、港交所（00388）、小米和中移動（00941），而星級基金更曾大手加倉。

截至3月底止，共有516隻基金揸重騰訊，例如一季度張坤管理的易方達藍籌精選、劉彦春管理的景順長城績優成長、謝治宇管理的興全合宜等，均加碼騰訊逾100萬股。此外，一季度易方達藍籌精選亦增持美團逾700萬股，而趙楓管理的睿遠均衡價值更大手筆掃2000多萬股小米。

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不過，從近一個月的南向資金流向衡量，北水正撤退。截至上周五（9日）為止，由6月9日的過去一個月，南向資金减持騰訊5520萬股，持股比例下降8.29%，小米的持股量比例亦下降逾超8%，北水合計减持2.8億股，美團亦遭减磅1203.26萬股。

格雷資產總經理張可興表示，整體的大幅倉位並沒有大變化，主要的持股行業仍在科技和消費，而科技領域仍揸重以龍頭科網股，特别是港股持倉佔比50%以上，消費股則佔逾30%，保持整體倉位在9成以上。

對於港股互聯網的投資機會，張可興依然堅定看好。他解釋，今年新成立的基金在下跌初期並未急於建倉，而是等待更加合理、甚至便宜的估值和價格，最近開始逢低緩慢把新產品的倉位逐步提高，包括港股互聯網，股票估值和風險釋放程度已達到尾聲，可以提高倉位。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪