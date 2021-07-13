【大行點睇】瑞信指中資科技股已累積一定跌幅　建議逐步收集4大科技股

瑞信發表報告表示，對於近期科技股股價的回調，相信是反映市場對相關公司今年度盈利之保守預期，該行更料於2022年盈利有進一步下跌的風險，料5大科技股，騰訊(00700) 、阿里巴巴(09988) 、美團(03690) 、京東(09618) 及拼多多(美：PDD)明年收益平均增23%及盈利增36%的預期屬過於樂觀。



該行認為內地政府希望互聯網巨頭在全球保持競爭力並有序發展，但目的不是遏制該行業發展，相信最近的行動旨在建立促進競爭的規則環境，使人民的利益和國家安全保持一致。

瑞信認為，雖然難以估計內地政府的下一步監管行動，但基於部分內地科網股股價已累跌不少，建議逐步收集4大股份。

瑞信建議收集名單：

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