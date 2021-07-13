【小米股價】中國市場手機出貨連跌3個月 信通院：6月跌幅收窄至一成、5G手機佔比77%

▲ 中國智能手機出貨量連跌3個月，惟相較4、5月超3成跌幅，6月跌幅收窄至一成。

中國智能手機市場連月表現疲弱，據信通院數據，6月國內手機市場繼續受需求在一季度提前釋放、移動芯片短缺、華為缺位等因素影響，按年延續下降趨勢，但降幅由4、5月的超過30%收窄至10%，並實現按月增長11.7%。

6月國內市場手機出貨量錄得2566.4萬部，按年下降10.4%，按月增長11.7%，其中5G手機1979萬部，按年增長13%，按月增長18%，佔同期手機出貨量的77%。6月國內手機上市新機型達到32款，較去年同期減少33%，其中5G手機20款，按年下降16.7%，佔同期手機上市新機型數量的62.5%。

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今年上半年，內地市場手機總體出貨量累計1.74億部，按年增長13.7%，5G手機出貨量1.28億部，按年增長101%，佔同期手機出貨量的73.4%。

小米今日高見27.3元，曾升2.4%，接近尾市仍升逾1.1%，暫報27元，成交額23億元。

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編輯：陳健婷