【新股IPO】港交所：改革至今迎來33隻未有盈利生科股　上半年超過50家生物科技公司申請上市

自2018年港交所 （00388） 推行上市改革，容許未有收入生物科技公司來港上市。改革至今，合共錄得33宗未有收入的生物科技公司，集資規模達870億元，截至6月底，港交所已有67家醫療健康公司上市，首次公開招股集資額2090億元。

單計年初至今，合共錄得8間未有收入的生物科技公司上市包括心通醫療 （02160） 、貝康醫療 （02170） 、諾輝健康 （06606） 、兆科眼科 （06622） 、科濟藥業 （02171） 、歸創通橋 （02190） 、康諾亞 （02162） 、及騰盛博藥 （02137） 。

生物科技公司上市勢頭強勁，據港交所數據顯示，截至今年6月底，超過50家醫療健康和生物科技公司提交上市申請，當中包括19家未有收入的生物科技公司及一家國際公司。

港交所表示，香港生物科技市場在投資產品數量或多樣性方面都均有所增長，當中去年恒生指數公司推出恒生香港上市生物科技指數，今年3月華夏恒生香港生物科技指數ETF成為首隻追蹤HSHKBIO的交易所指數基金。

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記者：謝卓榮