  • 35°C
香港時間 : 2021713日 (二) 16:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla】Tesla與三星簽訂協議　為Cybertruck提供攝錄鏡頭

科技 16:33 2021/07/13

分享：

近日傳出Tesla已與三星因應Cybertruck製造，而簽訂4.357億美元（約31億）協議，三星將為Cybertruck生產攝錄鏡頭，取代車輛倒後鏡和側鏡。

Tesla電動貨車Cybertruck將於今年下半年進入量產階段。近日傳出Tesla已與三星因應Cybertruck製造，而簽訂4.357億美元（約31億）協議，三星將為Cybertruck生產攝錄鏡頭，取代車輛倒後鏡和側鏡。

【Tesla】Tesla Cybertruck將進入量產階段　性能及技術遭批評

【Tesla】Tesla推出FSD Beta V9 　更新路況介面　立體顯示周遭建築物及汽車

據外媒Electrek報道指，Tesla近日與三星簽訂交易協議，三星將於為Cyber​​truck生產及供應攝像鏡頭，按照目前的資訊指出，Cyber​​truck預訂量已經超過了120萬輛，而每輛Cyber​​truck將至少配備8個攝錄鏡頭，Tesla目前大概需要超過1000萬個攝錄鏡頭。Electrek指，是次三星與Tesla 4.357億美元的協議，相信只是合作的開始，更多、更大的訂單仍未出現。

Tesla行政總裁Elon Mask日前在Twitter上公布Cybertruck的細節，包括將具備後輪轉向系統。惟他並未進一步透露Cybertruck更新版本的發售日期及其他特色。

【Tesla】Tesla Model S Plaid於美國發生起火意外　當局現正調查原因

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【Tesla】Model S Plaid車載娛樂系統升級　可運行《Cyberpunk 2077》遊戲
2021/06/14
【Tesla】Model S Plaid車載娛樂系統升級　可運行《Cyberpunk 2077》遊戲
【Tesla】Tesla新版手機App內容曝光　 擬整合保險服務＋全自動駕駛
2021/06/08
【Tesla】Tesla新版手機App內容曝光　 擬整合保險服務＋全自動駕駛
【Tesla】Tesla召回逾700部Model 3　涉安全帶及輪胎問題
2021/06/03
【Tesla】Tesla召回逾700部Model 3　涉安全帶及輪胎問題
【Tesla】Tesla正式啟用車內鏡頭　Autopilot啟動時可監控司機
2021/05/28
【Tesla】Tesla正式啟用車內鏡頭　Autopilot啟動時可監控司機

你可能感興趣

【Tesla】Model S Plaid車載娛樂系統升級　可運行《Cyberpunk 2077》遊戲
16:51 2021/06/14
【Tesla】Model S Plaid車載娛樂系統升級　可運行《Cyberpunk 2077》遊戲
【Tesla】Tesla新版手機App內容曝光　 擬整合保險服務＋全自動駕駛
12:26 2021/06/08
【Tesla】Tesla新版手機App內容曝光　 擬整合保險服務＋全自動駕駛
【Tesla】Tesla召回逾700部Model 3　涉安全帶及輪胎問題
17:34 2021/06/03
【Tesla】Tesla召回逾700部Model 3　涉安全帶及輪胎問題
Tesla 汽車科技 交通科技 鏡頭 Twitter Samsung

下一篇文章

抖音正式登陸Amazon Fire TV　僅提供簡單功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蘋果新機】傳新一代iPad mini秋季登場　料是9年最大變革
【蘋果新機】傳新一代iPad mini秋季登場　料是9年最大變革
【YouTube】YouTube短片功能Shorts　正式登陸香港
【YouTube】YouTube短片功能Shorts　正式登陸香港
【科技一周回顧】華為5款新品攻港　蘋果拒絕多款內地手機Apps上架
【科技一周回顧】華為5款新品攻港　蘋果拒絕多款內地手機Apps上架
【Google Pixel】傳Google Pixel 6完整規格曝光　增支援功能、延手機使用年限
【Google Pixel】傳Google Pixel 6完整規格曝光　增支援功能、延手機使用年限
中國車廠「智己汽車」推全新概念車AIRO　盼解決空氣污染
中國車廠「智己汽車」推全新概念車AIRO　盼解決空氣污染
【每日焦點】5G技術融入東京奧運　Nokia控OPPO侵犯其專利
【每日焦點】5G技術融入東京奧運　Nokia控OPPO侵犯其專利