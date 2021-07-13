【Tesla】Tesla與三星簽訂協議　為Cybertruck提供攝錄鏡頭

▲ 近日傳出Tesla已與三星因應Cybertruck製造，而簽訂4.357億美元（約31億）協議，三星將為Cybertruck生產攝錄鏡頭，取代車輛倒後鏡和側鏡。

Tesla電動貨車Cybertruck將於今年下半年進入量產階段。近日傳出Tesla已與三星因應Cybertruck製造，而簽訂4.357億美元（約31億）協議，三星將為Cybertruck生產攝錄鏡頭，取代車輛倒後鏡和側鏡。

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據外媒Electrek報道指，Tesla近日與三星簽訂交易協議，三星將於為Cyber​​truck生產及供應攝像鏡頭，按照目前的資訊指出，Cyber​​truck預訂量已經超過了120萬輛，而每輛Cyber​​truck將至少配備8個攝錄鏡頭，Tesla目前大概需要超過1000萬個攝錄鏡頭。Electrek指，是次三星與Tesla 4.357億美元的協議，相信只是合作的開始，更多、更大的訂單仍未出現。

Tesla行政總裁Elon Mask日前在Twitter上公布Cybertruck的細節，包括將具備後輪轉向系統。惟他並未進一步透露Cybertruck更新版本的發售日期及其他特色。

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責任編輯：曾曉汶