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【澳門賭收】花旗維持澳門7月賭收預測80億元 放寬檢測措施有助復甦

股樓投資 15:41 2021/07/13

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花旗對澳門博彩業發表最新研究報告，指透過行業渠道了解，澳門今年7月首11天博彩收入達31億元（澳門元，下同），即日均賭收為2.8億元，略高於屬季節性淡季的6月日均賭收2.2億元。該行指，隨著廣東省放寬出境相關限制，相信有助澳門旅客復甦。

花旗對濠賭股最新投資評級及目標價﹕

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報告指，自上周六（10日）起，所有往返廣東省和澳門人士所須持有的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明由48小時內作出調整為7天內發出。據該行了解，澳門賭業貴賓廳賭收可按月上升約25%，中場賭收可按月上升26%至28%。該行指，維持對澳門7月博彩收益80億元預測不變，相當於2019年7月約33%水平。

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記者：郭秀慧

花旗銀行 博彩 經濟 目標價 澳門 廣東省
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