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【電動車】德國擬延長電動車補貼政策 　瑞銀指6大車廠可受惠

股樓投資 16:27 2021/07/13

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德國聯邦經濟事務及能源部（Federal Ministry for Economic Affairs and Energy）上周四（8日）宣布，該國將延長當地購買電動車補貼政策至2025年，藉此推動電動車普及。瑞銀認為，這一消息將利好Tesla（TSLA）及福士汽車（Volkswagen）等汽車製造商。

目前德國消費者在購買4萬歐元（約36.8萬元）以下的純電動車時，可享有不超過9,000歐元（約82,835元）的補貼；售價4萬歐元以下的混合動力車，則補貼最多6,750歐元（約62126元）。這一政策原定於今年底到期，不過當局上周提出將補貼政策延長至2025年，據悉這一決定有望於今年8月正式宣布。

瑞銀分析師Patrick Hummel認為，除了Tesla及福士汽車外，以下汽車製造商同樣受惠，分別是：Renault (法國：RNO）、Daimler（德國：DAI）、寶馬（德國：BMW），以及Fiat Chrysler與PSA合併後的Stellantis。

歐洲以多種政策支持電動車，去年成為全球最大電動車市場，今年僅次於中國。電動車分析師Matthias Schmidt預計，包括14個歐洲成員國在內的18個電動車市場，今年預計可銷售105萬輛電動車，明年料增至131萬輛，到2024年有望突破200萬輛，當中德國又是最為主要的市場。

Hummel表示，該行持續看好歐洲主要市場的監管和政治環境，在未來數年內將有利於電動車行業，又指德國是次延長補貼即是一個強烈的訊號，有利於發展純電動車策略的汽車製造商。

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编辑：李勝男

美股 Tesla 電動車 汽車 瑞銀 補貼

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