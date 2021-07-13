【買樓理財】收租客錯買港島納米樓　未夠3年「舉白旗」帳面蝕165萬

市場預計，住宅樓價將於第三季破頂，惟近年推售的納米樓似乎未能受惠其中。市場消息指，西營盤瑧蓺極高層F室，實用面積216平方呎，開放式間隔，今年3月叫價750萬元放盤，惟未獲承接。其後一個月，業主減價賣樓，叫價728萬元，但情況依然如此，及至本月初，業主進一步減價，單位價格調低至680萬元，終以約660萬元易手。

資料顯示，原業主於2018年11月以825.6萬元購入上址，持貨不足3年，帳面勁蝕165.6萬元，物業期內大幅貶值20%，若連同其他雜項開支，估計實際蝕讓約203萬元。不過，據了解，原業主曾出租單位，每月租金13,000元，料可抵消部分蝕幅，而且雖然原業主持貨不足三年，需繳付樓價10%的額外印花稅，但料該筆辣招稅由新買家負責，進一步減少蝕讓金額。

值得留意的是，瑧蓺於2017年至2018年期間推售，由新世界（00017）發展，其中一伙面積221平方呎的開放式單位，於2018年10月以1,025.2萬元易手，實用呎價高達46,389元，創全港開放式呎價新高。

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