【阿里巴巴】傳與地方國企聯手競購紫光股份 阿里巴巴被收緊監管暫告一段落？

外媒報道，阿里巴巴 （09988） 與中國國企正考慮競購紫光股份的部分股權，涉及金額達到77億美元。

紫光股份為雲計算基礎設施公司，母公司紫光集團現時有近310億美元債務，同時有債券即將到期，身陷債務危機，因此正在尋求出售所持紫光股份的46.45%股權。

根據報道，紫光所持股份價值大約是400億至500億元人民幣，較紫光過去一個月平均股價溢價近35%至70%。

除了阿里巴巴外，潛在的競購方包括無錫市持有的無錫產業發展集團、北京電子控股及有政府背景的半導體投資基金建廣資產。消息指，阿里巴巴若提交報價，將與一間地方國企聯手。

今次阿里巴巴若成功達到交易，將為監管機構收緊科技產業以來的第一筆大型交易。阿里巴巴旗下的螞蟻集團去年被叫停IPO，今年4月又因違反反壟斷規定而被罰28億美元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機