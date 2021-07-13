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【Bitcoin】全球6月加密貨幣交易量急跌逾4成　受惠多國加強監管

宏觀解讀 15:15 2021/07/13

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【Bitcoin】全球6月加密貨幣交易量急跌逾4成　受惠多國加強監管

受世界各地監管機構加強對監管影響，全球6月加密貨幣交易量急跌。 根據研究機構CryptoCompare數據顯示，6月份現貨加密貨幣和衍生品市場的交易都下降了40%以上。該機構表示，由於加密貨幣急跌與波動性降低，Coinbase、Kraken、Binance、Bitstamp 等大型交易所的交易量在6月下降超過 40% 。

數據報告也指出，6 月比特幣價格跌至28,908美元的低點，單月累計下跌 6%。6月22日的單日最高成交量為1,382億美元，較5月的高點下降 42.3%。

6月衍生品交易金額為3.2萬億美元，而現貨交易金額為2.7萬億美元，衍生品的交易額高於實際加密貨幣，為今年以來首見。

路透周一的報導指出，中國的打壓是加密貨幣價格與交易量下跌的原因。中國 6 月底下令暫停加密貨幣交易，使得該國多個省份挖礦作業停擺，且這些省份皆擁有 50% 至 60% 的比特幣挖礦能力。

相關文章：【Bitcoin】多國監管機構相繼出手　幣安創辦人承認﹕尚有不少空間需改善

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編輯：吳敏芳

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