  • 35°C
香港時間 : 2021713日 (二) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】高盛重申九毛九「確信買入」名單　料新店開幕成短期催化劑

股樓投資 15:50 2021/07/13

分享：

高盛發表研究報告，重申對九毛九(09922) 在「確信買入」名單，指出公司旗下品牌「太二酸菜魚」同店銷售增長表現已恢復至疫情前逾80%水平，與預期一致，廣東省以外地區復甦增長緩和至中單位數；「九毛九」品牌同店銷售亦達到疫情前約60%。

公司今年6月於深圳大型商場KKmall開設「慫重慶火鍋廠」分店，目前正在試營運，中午繁忙時段入坐率達到70%至80%，晚市及週末更受歡迎，管理層透露將在第三季於廣州及上海再開4家新店。

高盛指，九毛九整體復甦情況理想，受惠於多品牌策略，成功捕捉到年輕消費者口味，加上下半年「慫火鍋」發展計劃明確，料成近期催化劑。

大行對九毛九評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

港股 九毛九（09922）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎