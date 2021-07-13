【大行點睇】高盛重申九毛九「確信買入」名單　料新店開幕成短期催化劑

高盛發表研究報告，重申對九毛九(09922) 在「確信買入」名單，指出公司旗下品牌「太二酸菜魚」同店銷售增長表現已恢復至疫情前逾80%水平，與預期一致，廣東省以外地區復甦增長緩和至中單位數；「九毛九」品牌同店銷售亦達到疫情前約60%。



公司今年6月於深圳大型商場KKmall開設「慫重慶火鍋廠」分店，目前正在試營運，中午繁忙時段入坐率達到70%至80%，晚市及週末更受歡迎，管理層透露將在第三季於廣州及上海再開4家新店。

高盛指，九毛九整體復甦情況理想，受惠於多品牌策略，成功捕捉到年輕消費者口味，加上下半年「慫火鍋」發展計劃明確，料成近期催化劑。

大行對九毛九評級及目標價：

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