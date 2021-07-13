▲ 【滙豐HSBC】英倫銀行取消股息分發限制 滙豐曾漲4%、渣打升3%

英倫銀行發表最新一份金融穩定報告，提及最近一次壓力測試結果顯示，英國銀行業的資本水平維持非常充裕，即使在遠差過預期的壓力情境下，仍然具有充足的資本緩衝，決定取消今年初要求銀行就股東資本回饋的特別限制。消息刺激國際銀行股急彈，HSBC滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 午後各漲約3%。

滙豐及渣打午後彈升，滙豐盤中一度最高見45.75元、漲4%，最新報45.25元漲3%。渣打則曾高見49.95元，最新報49.6元仍升2.7%，成交暫2113萬元。

▲ 英倫銀行因應最新一次壓力測試結果，決定取消今年初要求銀行就股東資本回饋的特別限制。

滙豐自去年3月應英倫銀行要求取消已除淨的末期息後，除面對部分小股東循法律途徑訴訟，同時要面對股價的沉重沽壓。管理層期間主持的業績會以至論壇，都一直圍繞滙豐何時恢復派息。

英倫銀行恢復壓測成銀行派息水平參考｜詳見【下一頁】

事隔一年後，滙豐今年2月在英倫銀行有條件放寬派息限制後，宣派每股0.15美元末期息，同時表明今年內不會派息季息，待觀望進一步經濟及市場發展，會在8月中期業績時一併公布股息決定。

當時，管理層又提出新的派息政策，即自2022年起，逐漸將派息比率以每股盈利的40%至55%釐定，終止近年維持每年分發0.51美元股息的恒常做法。

滙豐CEO祈耀年：未決定未來每半年或每季派息 2022年底前不考慮再推回購計劃｜詳見【下一頁】

英倫銀行去年3月底突要求銀行暫停派發股息，以保留資本應對因疫情可能導致的經濟情況。直至去年12月始容許，包括滙豐在內的主要大型銀行，恢復部分派息及派花紅，前提是銀行有充足資本，能有效對抗新冠疫情引起的市場波動。

雖然有條件放寬派息限制，英倫銀行當時要求銀行業，仍須以審慎為原則，根據當時規定，在扣除期內已派發予股東的股息後，派息金額不得多於銀行在2020年底風險加權資產總額的0.2%，或者佔2019年至2020年累積盈利的25%。英央行又指，在2021年中期業績前，央行會向業界提供進一步指引。

滙豐等銀行獲英倫銀行批准恢復部分派息 滙豐升近2%、渣打觸50元｜詳見【下一頁】

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